ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным с 2022 года

ЕГЭ по иностранному языку убирают из числа обязательных экзаменов. Данный предмет уберут из числа обязательных в ЕГЭ с 2022 года.

Соответствующий проект одобрен советом по ФГОС при Минпросвещении.

О том, что это хотят сделать, писали на «Клерке» в июле.

«Мы вместе принимаем это решение по итогам широких общественных обсуждений, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов. Проект в том числе поддержала Российская академия образования. За внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов», — рассказал заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

Изначально ЕГЭ по иностранному языку хотели сделать обязательным для получения атеестата к тому же 2022 году. Но в итоге общественных обсуждений этого решили пока не делать.

По материалам «РГ».