Тарифы платы в «Платон» не снизят из-за кризиса

Тариф системы взимания платы с большегрузов «Платон» не будет заморожен или отменен, несмотря на трудности, с которыми столкнулись грузоперевозчики из-за пандемии коронавируса

Об этом журналистам сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков в кулуарах форума «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

«Такая дискуссия не ведется. Вот эти попытки приостановить или отменить „Платон“ на данный момент они, может быть, точечно чью-то проблему решат, но, с точки зрения экономической цепочки, это намного больший вред приносит. Потому что мы останавливаем дорожные работы, финансирование строительных компаний», — цитирует чиновника ТАСС.

Волков заявил, что и так на сегодня тариф гораздо ниже обоснованного, который был изначально предложен при создании системы.

По ранее озвученному прогнозу Росавтодора, тариф системы взимания платы с большегрузов «Платон» с 1 февраля 2021 года может быть повышен с 2,2 руб. до 2,31 руб. за 1 км вместо запланированных ранее 2,35 руб. В дальнейшем Минтранс планирует ежегодно индексировать тариф на размер годовой инфляции.

Волков также отметил, что вопрос распространения «Платона» на региональные автодороги продолжает прорабатываться, но не является приоритетным.