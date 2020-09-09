Экономика России «захеджирована» от внешних рисков. Так считает Песков

Пресс-секретарь Кремля на вопрос о том, почему курс рубля постоянно колеблется, сказал, что экономика России «захеджирована от внешних рисков».

«Это больше, конечно, вопрос, который относится к прерогативе правительства, нашего макрорегулятора. Я рекомендую вам обратиться туда», — ответил Песков на вопрос, беспокоит ли Кремль волатильность курса рубля, которая наблюдается последнее время.

«Могу лишь сказать без глубокого анализа — было бы некорректно с моей стороны это делать. Определенная волатильность и раньше имела место, и чаще всего, практически всегда, рубль откатывался назад — я имею в виду, рубль потом уже рос, подрастал обратно. Поэтому волатильность сейчас имеет место — вы знаете, что сейчас мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас, но еще раз повторяю: в целом это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которая захеджирована от рисков благодаря экономической политике нашего правительства», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что курсы национальных валют и другие параметры отслеживаются в ежедневном режиме, «в этом направлении работа ведется каждый день».

По материалам «ТАСС».