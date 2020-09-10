Правительство предлагает продлить программу кэшбэка за внутрение туры

Программа кэшбэка, направленная на поддержку внутреннего туризма с помощью возврата части затраченных на путешествия по России средств, должна быть продлена до конца года и распространяться на период новогодних каникул. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. По его словам, при этом надо учесть пожелания граждан и туристической индустрии.

«Программу точно нужно продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, скорректировать условия программы, сделав ее еще более удобной и доступной для людей, — там было ограничение четыре ночи, наверное, это очень большое ограничение, две ночи можно будет сделать», — цитирует вице-премьера ТАСС.

По словам Чернышенко, программа кэшбэка получила позитивный отклик как от бизнеса, так и от россиян. Он напомнил, что на программу было выделено 15 млрд рублей. «На каждый рубль средств из федерального бюджета, которые мы потратили на стимулирование внутреннего туризма, дополнительно было привлечено около 7 рублей. Такой хороший мультипликатор, деньги пошли в регионы. Мы видим, что программа, действительно, получает поддержку бизнеса, турбизнеса прежде всего», — добавил вице-премьер.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания, началась 21 августа и продлилась неделю.