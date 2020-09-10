После введения маркировки выявились новые производители табака и очень много обуви

На сегодняшний день виден ощутимый экономический и социальный эффект от реализации проекта по внедрению маркировки. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания Президента РФ с членами Правительства.

Например, по табаку после внедрения маркировки на рынке вдруг появились сразу 10 новых производителей, а это более 30 % от их общего числа.

«И вряд ли это можно объяснить неожиданным инвестиционным бумом. Очевидно, что введение маркировки просто повлекло за собой выход из тени отдельных компаний. В результате доля нелегальной продукции на табачном рынке за год снизилась с 15,5 % до 10,5, а поступление в бюджет акцизных сборов за 7 месяцев увеличилось на 54 миллиарда рублей», — отметил Мантуров.

Также маркировка позволила увидеть глубину внутреннего рынка обуви. Первоначально эксперты оценивали его объём в 400 миллионов пар.

Потребность в нанесении кодов обязала продавцов легализовываться, в итоге с начала года в оборот введено уже более миллиарда 300 миллионов пар обуви, а это, как и по табаку, дополнительные налоги, которые раньше в бюджет не поступали.