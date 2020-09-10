В случае болезни ребенка работник может принести больничный-продолжение без первичного

Если за больным ребенком сначала ухаживал один член семьи, а затем — другой, то первому выдается первичный листок нетрудоспособности, а другому — больничный лист в его продолжение с соответствующей отметкой.

Например, у мамы — первичный больничный, у папы — продолжение.

Такая ситуация возможна, и представлять своему работодателю какие-либо документы, подтверждающие выдачу первичного листка нетрудоспособности, отец ребенка не должен.

Порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком зависит от способа лечения ребенка.

При лечении ребенка амбулаторно, пособие по временной нетрудоспособности за первые 10 календарных дней по каждому страховому случаю рассчитывается в процентном отношении от среднего заработка работника в зависимости от страхового стажа.

За остальные дни болезни ребенка в пределах оплачиваемого годового лимита пособие выплачивается в размере 50 % среднего заработка.

При этом пособие по временной нетрудоспособности выплачивается каждому застрахованному лицу. Поэтому количество дней амбулаторного ухода следует учитывать отдельно в отношении матери и в отношении отца.

При лечении ребенка в стационарных условиях за весь период такого лечения в пределах оплачиваемого годового лимита пособие подлежит выплате в процентном отношении от среднего заработка работника с учетом страхового стажа.

Такие разъяснения дает отделение ФСС по Липецкой области.