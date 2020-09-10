📱 Телеграм стал еще бесплатнее

Большинство сотовых операторов в России добавили популярный мессенджер Telegram в тарифы, в которых есть безлимитный доступ к мессенджерам.

К примеру, оператор МТС со вчерашнего дня обнулил трафик на Telegram для абонентов тарифов линейки «Х», а также опций c безлимитом на популярные соцсети и мессенджеры.

«Пользователи линейки тарифов „Х“ и опций „ВСети“, „Мои мессенджеры“ и „Безлимитные мессенджеры“ смогут общаться и обмениваться файлами в Telegram без расходования основного пакета интернета», — отметили в компании.

Также это сделал и Билайн.

«Таким образом, к примеру, все пользователи тарифной линейки „Близкие люди“ в Москве могут общаться в Telegram безлимитно», — пояснили в пресс-службе оператора.

Мегафон пока завершает тестирование, но планирует не отставать от других.

Yota открыла безлимитный доступ к приложению еще в конце июня, когда Роскомнадзор объявил о прекращении его блокировки. Оператор Tele2 также сделал бесплатный доступ к мессенджеру.

По материалам «РИА Новости».