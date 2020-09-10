ЦБ сообщил о завершении фазы активного восстановления экономики

Фаза активного восстановления экономики завершилась, сообщил ЦБ. Дальше будет замедление. При этом, для восстановления потребуется еще немало времени.

Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», опубликованном на сайте ЦБ. Мы прикрепили его во вложении.

«В июле-августе оживление экономической активности в России замедлилось по мере того, как ослаб эффект снятия основных ограничений, связанных с коронавирусом, а также из-за сдерживания добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК . Вместе с тем потребительский спрос на товары практически восстановился благодаря отложенному спросу, перераспределению потребления с услуг на товары и социальным бюджетным выплатам. Процесс восстановления инвестиционного спроса будет более продолжительным из-за сохраняющейся неопределенности, связанной с развитием пандемии в России и в мире», — отмечают аналитики Банка России.

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Как говорится в бюллетене, из-за структурных изменений в потребительском поведении и форм ведения бизнеса часть отраслей будет испытывать нехватку спроса и в более отдаленной перспективе, что вызовет сокращение объемов предложения за счет ухода с рынка наименее эффективных компаний.

«Важно, чтобы этот процесс не искажался государственными мерами по поддержке экономики. Неоднородность процесса восстановления экономики приводит к тому, что большая часть общего разрыва выпуска по экономике формируется преимущественно в отраслях, отдаленных от потребительского спроса (например, в нефтегазовой промышленности и других отраслях, ориентированных на внешний спрос). Из-за этой структурной особенности „коронавирусного“ кризиса дезинфляционное давление в потребительском сегменте выражено умеренно, несмотря на значительность разрыва выпуска», — обращают внимание аналитики Банка России.