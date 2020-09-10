Банки сообщают о рекордном кредитовании в августе. Большая часть приходится на ипотеку

Крупнейшие российские банки сообщают о рекордном кредитовании граждан в августе этого года. Объем выдач может превысить 1 трлн рублей.

Об опросе банков пишет «Коммерсантъ». Крупнейшие банки составляют две трети рынка.

Суммарный объем выдач по итогам августа достигнет 1,1 трлн руб. По сравнению с прошлым годом рост может составить около 30–35%.

Примерно 40-60% кредитов приходится на ипотеку, причем значительная ее часть — льготная.

«Из общего объема выдач ипотеки в августе почти 53% выдач обеспечила госпрограмма льготной ипотеки», — отметили в банке «ФК Открытие».

В ПСБ на госпрограмму приходится более 60% всей ипотечной выдачи в августе. Доля ипотеки с господдержкой в Сбербанке составила всего 33,2%, однако в силу масштабов доля банка в выдачах по программе достигла почти 51%.

Банкиры называют тенденцию к росту ипотечного кредитования устойчивой, полагая, что она может продолжиться и в следующем году.

«Этому способствует общий уровень снижения ипотечных ставок до исторически низких значений и реализуемая программа господдержки», — уточнили в ВТБ.

Ипотека, это, пожалуй, самый доступный для населения способ получить жилье. Правда, все ли смогут ее выплатить?