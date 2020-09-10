Подключение к налоговому мониторингу «влетит в копеечку»

До 1 октября компании могут подать заявление о переходе на налоговый мониторинг с 2021 года.

Сделать это можно в электронном виде. Утверждены соответствующие формы документов:

заявление о проведении налогового мониторинга;

регламент информационного взаимодействия;

информацию об организациях и физических лицах, которые прямо или косвенно участвуют в компании, представляющей заявление о проведении налогового мониторинга, при этом доля такого участия составляет более 25 %;

учетную политику для целей налогообложения организации;

информацию об организации системы внутреннего контроля.

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Компании, направляющие такое заявление впервые, должны сделать это до 1 октября 2020 года. Организациям, в отношении которых уже проводится налоговый мониторинг, следует направить пакет документов, прилагаемых к заявлению, в срок до 1 декабря 2020 года.

Недавно АО ГНИВЦ запустило коммерческий сервис для формирования заявления о проведении налогового мониторинга и приложений к нему в электронной форме.

Стоимость доступа к этому сервису составит 99 600 руб. за одно юрлицо.

Сроки действия данного льготного тарифа, при условии подключения до 01.10.2020 — один календарный год.

Напомним, к налоговому мониторингу могут присоединиться организации, чей объем годовых доходов составляет 3 млрд руб., активов — 3 млрд руб., а совокупная сумма исчисленных за год налогов — 300 млн руб. Концепцией предусмотрено дальнейшее снижение критериев: с 2022 года в мониторинг смогут войти компании с объемом годовых доходов 1 млрд руб., активов — 1 млрд руб. и совокупной суммой уплаченных за год налогов — 100 млн руб.