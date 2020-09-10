Средний бизнес пострадал сильнее крупного во время пандемии, считают в Альфа банке

Средний бизнес пострадал сильнее крупного во время пандемии, считает представитель Альфа банка. Выросла доля просрочек и среди заемщиков-физлиц, но не критично.

Об этом в интервью «РБК» рассказал главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский.

«Крупный бизнес себя чувствует... я не скажу хорошо, но неплохо. Характерное поведение — в период неопределенности крупные компании привлекали дополнительную ликвидность. Просто брали кредиты как „подушку“. Ни значимого роста, ни выхода новых имен на просрочку мы не зафиксировали», — сказал Верхошинский.

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По его словам, сильнее пострадал средний бизнес. А для крупного банк не провел ни одной масштабной реструктуризации долгов.

«Другое дело — средний бизнес. Он в целом по стране пострадал больше. Хотя благодаря осторожной кредитной политике у нас достаточно хорошие показатели. В период карантинных мер мы пользовались мерами государственной поддержки: предоставляли каникулы, делали реструктуризации, для того чтобы не допустить выход клиентов на просрочку и сохранить качество портфеля», — добавил он.

Выросла просрочка и по займам физлиц, но не катастрофически.

«Доля розничных клиентов, вышедших на первую просрочку после кредитных каникул, составляет около 12% по сравнению с 6% до кризиса: то есть люди берут кредит, через месяц надо платить, и в обычные времена примерно 6% из них не платят. Сегодня это не половина и даже не четверть, а лишь 12–13% заемщиков, взявших кредитные каникулы во время пандемии. Это хорошие новости», — сказал он.