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В декларацию по НДС внесли изменения. Новую форму сдаем за 4 квартал

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ФНС изменила форму и порядок заполнения декларации по НДС. Приказ от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@ вступит в силу через два месяца, а сдавать новую форму надо будет за 4 квартал 2020 года.

Что изменилось:

  • с титульного листа убран код ОКВЭД;
  • раздел 1 дополнен строками для налогоплательщиков, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ;
  • изменены описания кодов операций и добавлены новые коды;
  • изменен порядок заполнения декларации, в основном из-за введения строк для СЗПК;
  • изменятся форматы самой декларации и разделов со сведениями из книг покупок и продаж, а также журналов счетов-фактур.

И, как обычно, поменяются штрих-коды в декларации. 

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