В России растет число просроченных микрозаймов

Доля просроченных микрозаймов в стране на конец июля увеличилась до 44,78%, что выше на 9,18 процентных пункта по сравнению с июнем.

Такие данные приводит бюро кредитных историй «Эквифакс», пишет «ТАСС».

«Уровень риска портфеля микрозаймов на протяжении всего 2020 года показывает стабильный рост: уровень просроченных более 90 дней займов в целом на конец июля увеличился до 44,78%», — отметили в организации.

Также, по данным БКИ, за январь — июль российские МФО выдали 10,5 млн микрозаймов на 128,8 млрд руб., что на 12,3% по количеству и на 8% по объему меньше, чем за тот же период прошлого года.

«Сокращение объема выдач и количества займов с начала года может быть связано с сокращением базы качественных заемщиков на фоне кризиса и еще большим, по сравнению с предыдущими годами, ужесточением кредитных политик МФО. МФО, как и банки, в кризис снизили свой аппетит к риску и повысили требования к риск-профилю заемщика, в том числе к уровню их долговой нагрузки», — пояснила старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева.

Также в Бюро подсчитали, что портфель микрозаймов по итогам июля достиг 149,1 млрд руб., что на 8,1% больше, чем на июль 2019 года.