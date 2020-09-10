ЦБ планирует публиковать прогноз по изменению ключевой ставки. Раньше он так не делал

ЦБ планирует начать публиковать траекторию по изменению ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза.

Это следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.

«Банк России будет предпринимать дальнейшие шаги в направлении повышения информационной открытости. Планируется расширение линейки публикаций за счет регулярных материалов территориальных учреждений Банка России. Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — указано в материалах ЦБ.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор допускает в будущем публикацию траектории движения ключевой ставки, но только если найдет правильный формат.

По материалам «ТАСС».