Для граждан могут ввести минимальный гарантированный доход

На днях Дмитрий Медведев предложил обсудить введение минимального гарантированного дохода граждан в России.

Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. Такие модели существуют в целом ряде других государств. Пандемия коронавируса показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность«, — сказал он.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что введение гарантированного дохода следует тщательно проанализировать.

В поддержку этой идеи уже высказались в Федерации профсоюзов.

«Уже пора определиться не только с терминами в отношении гарантированного дохода граждан, но и с его размерами. С нашей точки зрения, гарантированный доход должен обеспечивать, как минимум, простое воспроизводство рабочей силы. ФНПР готова принять активное участие в обсуждении и решении этого вопроса. Это положительно повлияет на рост доходов миллионов простых россиян», — заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.