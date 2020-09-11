С 1 октября начнется эксперимент по электронным транспортным накладным и путевым листам

С 1 по 30 октября 2020 года ряд крупнейших российских грузоперевозчиков и операторов электронного документооборота примут участие в эксперименте Минтранса по внедрению электронной транспортной накладной и электронного путевого листа на автомобильном транспорте при перевозке пассажиров и грузов. Подготовка к запуску проекта началась в феврале текущего года, сообщает пресс-служба Минтранса.

В рамках эксперимента будет проведено тестирование механизмов оформления первичных перевозочных документов в электронном виде. Цифровое взаимодействие между представителями бизнеса и государства обеспечит прототип единой государственной информационной системы, разработанный ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

Обмен первичными перевозочными документами между участниками транспортно-логистической цепочки и органами власти, будет происходить в режиме 24/7/365. Учитывая требования российского законодательства, документы в рамках эксперимента будут заполняться как в электронном, так и в бумажном виде.

Ээксперимент проводит подведомственное Минтрансу ФБУ «Росавтотранс». Для реализации электронного взаимодействия проработаны различные сценарии оформления перевозки. Пилотной зоной эксперимента выбраны территории Москвы, Татарстана, Московской, Калужской, Рязанской областей и Краснодарского края.