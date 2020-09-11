Предлагают запретить продавать крепкий алкоголь людям моложе 21 года

В России предлагают ввести запрет на продажу крепких алкогольных напитков до 21 года. В Минздраве разработали соответствующий законопроект.

С таким предложением выступил замглавы Минздрава Олег Салагай.

«Такого рода регулирование [повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года] необходимо, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. Поэтому защита молодежи является наиболее важной задачей», — сказал он.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в свою очередь сообщил, что церковь также поддерживает повышение возраста продажи алкоголя.

«Я лично выступал в поддержку этой инициативы», — сказал он на пресс-конференции. Легойда подчеркнул, что речь идет «об инициативе министерства здравоохранения о запрете продажи крепких алкогольных напитков лицам до 21 года».

В Минздраве разработали проект поправок, которыми хотят ввести запрет на продажу алкоголя крепостью выше 16,5% людям до 21 года. Однако Минфин и Минэкономразвития данный проект не поддержали.

По материалам «ТАСС».