Пересмотрят соглашение о двойном налогообложении с Мальтой. Протокол уже готов

Распоряжением № 2291-р от 09.09.2020 Правительство утвердило проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой.

Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15 %.

Напомним, Владимир Путин в своем обращении к нации в марте 2020 года обратил внимание на несправедливость налогообложения доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ. Президент распорядился скорректировать соглашения с такими странами, с тем чтобы доходы, выплачиваемые за границу в виде процентов и дивидендов, облагались по тем же ставкам, что и внутри России, то есть 15 %.

Протоколом определён перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога в размере 5 %.

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Они будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15 % акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15 % капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов.

Минфину поручено провести переговоры с Мальтийской стороной и обеспечить подписание протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения.

Напомним, 8 сентября Россия подписала такой документ с Кипром. Сейчас готовится его ратификация.