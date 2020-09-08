⚡ Россия и Кипр подписали изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения, сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что Кипр согласился на российские условия по налогам на дивиденды в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Однако для некоторых компаний будет лазейка для сохранения льготной ставки.

Льготная ставка в 5% будет доступна для кипрских компаний при соблюдении двух условий:

не менее 15% ее акций должны быть в свободном обращении;

у этой уомпании должна быть доля в российской компании, которая платит дивиденды, в размере не менее 15%.

Нулевая же ставка на проценты сохранится только для еврооблигаций.

По оценке Минфина РФ, при применении нового соглашения ежегодные дополнительные поступления в российский бюджет составят до 150 млрд руб.