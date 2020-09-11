На агрессивные казачьи патрули пошли массовые жалобы

Сразу семь редакций СМИ Екатеринбурга обратились в ГУ МВД, а также в прокуратуру из-за «казачьих» патрулей на улицах города. И их неправомерных действий.

В заявлении сказано, что на улицах города за последнее время произошли несколько инцидентов, когда некие люди в военной форме во время «патрулирования» улиц предъявляли агрессивные претензии к прохожим по поводу их внешнего вида.

«Мы также полагаем, что такие действия являются противоправными, потому что так называемые „казаки“ не имеют полномочий для патрулирования улиц, задержания граждан, требования каких-либо объяснений и т. п. Это нарушает монополию государства на применение силы и является опасным прецедентом. Фактически мы наблюдаем действия незаконных силовых формирований на улицах мирного города» — указывается в заявлении.

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Более того, по мнению обратившихся, эти формирования вообще не являются казаками:

«Это даже не казаки, а „ряженые“, так как, насколько известно, Уральское казачье войско, Оренбургское казачье войско и Союз казаков России не имеют отношения к „патрулям“».

Прошлись и по заявлению главы города о патрулировании улиц:

«Мы расцениваем как неуместное заявление главы Екатеринбурга Александра Высокинского о том, что патрулирование улиц осуществляли „активные горожане, родители“. Публичное одобрение таких действий со стороны власти развязывает нарушителям руки».

А также о том, что «сами они не местные»:

«По словам самих „казаков“, „патрулируют“ улицы приезжие из других городов и регионов. Эти люди не имеют отношения к Екатеринбургу. В нашем городе рады гостям, но подобное поведение недопустимо».