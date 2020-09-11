Общественный транспорт может стать бесплатным, а дороги – платными

К 2015 году в российских городах могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, подготовленном Минтрансом.

Бесплатный проезд предлагает ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, пишет РБК.

Внедрение механизма «пользователь платит» поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением, указано в документе. В том числе этот механизм будет стимулировать использование транспорта общего пользования и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.