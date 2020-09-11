МВД предлагает обязать иностранцев проходить дактилоскопию и получать электронный ID

Иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, обяжут сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и выданными патентами на работу.

Нововведения, касающиеся как мигрантов из безвизовых стран, так и высококвалифицированных работников, войдут в новую редакцию закона о правовом положении иностранцев в РФ, концепция которого представлена МВД. С этой концепцией ознакомился «Коммерсантъ».

В ведомстве хотят отказаться от бумажных миграционных карт в пользу электронных, а также дать иностранцам возможность изменять цель въезда в страну «на ходу».

В 2019 году в правительстве РФ показывали аналогичные ID-карты для граждан РФ (в перспективе они могут заменить паспорта): на них нанесены ФИО, год и место рождения владельца, его голографическая фотография, QR-код, номер карты, а на встроенном чипе предполагается размещать сведения о водительских правах, СНИЛС и ИНН. На подобную ID-карту запишут «все установочные данные» иностранца, включая информацию о выданных ему патентах на работу. Все необходимые документы, по задумке МВД, иностранцы смогут оформлять через портал госуслуг, как и граждане РФ.

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В МВД напомнили, что разрабатывают поправки по поручению Владимира Путина в рамках новой государственной миграционной политики. В 2018 году президент распорядился пойти «по пути либерализации» законодательства, указав, что «в связи со сложной демографической ситуацией проблема приобретает экономический характер». "Это последствия спада рождаемости 1990-х годов. Количество женщин детородного возраста сократилось",— сообщал тогда господин Путин.