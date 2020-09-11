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Минфин успокоил владельцев домашних животных: вводить налог на собак не собираются

Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 годов введение налога на собак не предусмотрено.

Об этом сообщает Минфин в письме от 28.08.2020 № 03-01-11/75760.

В документе говорится, что в соответствии с поручениями Президента, озвученными в Посланиях Федеральному Собранию от 01.12.2016 и 01.03.2018, Правительством совместно с бизнес-сообществом выработаны и в настоящее время вступили в силу федеральные законы, предусматривающие изменения, необходимые для настройки налоговой системы.

При этом в целях стабильности налоговой системы и неувеличения налоговой нагрузки новые параметры зафиксированы на ближайшие 6 лет (до 2024 года), за исключением изменений уточняющего характера, направленных в первую очередь на дальнейшее совершенствование налогового администрирования.

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Отметим, идею введения налога на собак продвигают, в том числе, и рядовые граждане. Например, на сайте Change.org опубликована соответствующая петиция жителя Москвы. Он указывает на следующие проблемы:

1) Люди держат собак в квартирах и это порождает антисанитарию, от которой страдают соседи.

2) На прогулках хозяева не одевают намордники своим питомцам, отпускают поводок, что в свою очередь является угрозой для окружающих.

3) Владельцы собак не убирают за ними фекалии, оставленные по прогулочному пути.

Добавим, эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию читателей нашего канала на «Яндекс. Дзен». Люди разделились на два лагеря — одним идея пришлась по вкусу, другие негодуют по этому поводу.
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Например, люди оставили такие комментарии к статье:

Я очень люблю животных, но то как их сейчас содержат в многоквартирных домах, никуда не годится. То, что собаки могут громко лаять и выть, это полбеды, но вот фекалии на всех тротуарах и клумбах вокруг дома- убивает все мои хорошие к их хозяевам чувства. Кстати штрафы за выгул без намордников и поводков давно есть. Но кто этим будет заниматься? Участковый???

Предлагаю возложить эту миссию на управляющие компании. Пусть по камерам отслеживают нарушителей и кидают им письма счастья с квитанциями в ящики.

Подобный закон приведет к валу выброшенных животных. Или бездомных животных, которые уже бегают по улицам автору петиции мало, он хочет побольше?

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Думаю, государство мне еще и приплачивать должно за мою собаку, а не налог собирать — ведь я сделала его работу)

И остальным людям, забравшим животных с улицы, тоже

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