Организация, образованная путем выделения, получает право применять ставку 0% к дивидендам только через год

Минфин пояснил, когда организация, образованная путем выделения, получает право применять ставку 0% к дивидендам.

К доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов, применяется налоговая ставка 0% при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая их организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации.

Соблюдение условий применения ставки налога на прибыль в размере 0% проверяется на день принятия решения о выплате дивидендов.

По мнению Минфина, поскольку при реорганизации в форме выделения возникает новое юридическое лицо, течение срока владения для целей применения подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ выделенной организацией будет исчисляться с даты внесения записи о создании такой российской организации — налогоплательщика в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ.

Письмо Минфина № 03-03-06/1/73949 от 24.08.2020 г.