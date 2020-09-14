Налоговый агент не может передать свои обязанности другому лицу

Минфин в письме № 03-04-05/71133 от 13.08.2020 ответил на вопрос, можно ли передать обязанностей налогового агента по НДФЛ другому лицу.

Передать эти обязанности нельзя, утверждает министерство. И вот почему.

Пунктом 2 статьи 226 НК РФ установлено, что исчисление сумм и уплата налога в соответствии со статьей 226 НК РФ производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, с зачетом ранее удержанных сумм налога .

Таким образом, по общему правилу, если указанные в пункте 1 статьи 226 Кодекса лица не являются источниками дохода, перечисляемого ими налогоплательщику, они не признаются налоговыми агентами.