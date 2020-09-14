В августе поставлен исторический рекорд по количеству ипотечных кредитов

В августе выдано рекордное количество ипотечных кредитов. Предыдущий рекорд месячного объема ипотечного кредитования был зафиксирован в июле 2020 года — 362 миллиарда рублей.
Об этом сообщает ДОМ.РФ у себя на сайте.
«По предварительной оценке ДОМ.РФ и агентства Frank RG, в августе 2020 года в России выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей. По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном. По объему выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 года (362 млрд рублей)» — сообщает ДОМ.РФ.Пишут и о восстановлении рынка.
«Мы видим, что ипотечный рынок полностью восстановился от негативных последствий пандемии коронавируса. Это произошло благодаря восстановлению потребительской уверенности граждан и реализации программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, запущенной по поручению Президента России, оператором которой является ДОМ.РФ. По нашим оценкам, в августе по ней выдано более 90% всех кредитов на первичном рынке. Программа оказалась одним из самых эффективных инструментов поддержки ипотечных заемщиков и строительной отрасли за последние годы. Благодаря ей с апреля по август жилищные условия улучшили более 150 тыс. российских семей, и их число продолжает расти. Ожидаем, что с ее помощью граждане приобретут около 15 млн кв. м. жилья», — говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.По оценке ДОМ.РФ, в общей сложности в 2020 году ожидается выдача не менее 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей — рекордный объем за всю историю ипотечного рынка страны.