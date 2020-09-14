Для работодателей придумали новый электронный реестр

МВД подготовила концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции. Среди предложений — введение нового электронного реестра для работодателей, нанимающих иностранцев.

По прежнему иностранцы перед устройством на работу должны будут получать патент по НДФЛ и уплачивать его авансом. Только, согласно новому закону, он будет в электронном виде.

Работодатели (организации и физлица, в том числе ИП), которые хотят нанять мигранта, должны будут зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить специальную форму. Скорее всего личный кабинет будет на портале госуслуг.

После регистрации в системе нужно будет в электронном виде заполнить заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу (РРПИРС).

В проекте закона также предлагается отразить условия найма иностранцев: например, размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников, отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российских законов.

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Согласно концепции, при неуплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа мигрантам направят уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. При отказе власти могут запретить неплательщику работать в России и, возможно, депортировать из страны.

Документ также предполагает организацию выпуска для иностранцев ID-карт с персональными данными, взятие их отпечатков пальцев перед въездом в Россию и создание реестра недобросовестных лиц, приглашающих зарубежных работников.

По материалам РИА Новости