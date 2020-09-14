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Из-за повышенного спроса на новостройки растет их цена. Виновата льготная ипотека?

Льготная ипотека по ставке 6,5% привела к росту цен на квартиры в новостройках. По данным Сбербанка, в Астраханской, Иркутской и Томской областях цены на первичной жилье за год выросли на треть.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на отчет Сбербанка «Рынок недвижимости в России в июле—августе: бурный рост активности вместо снижения».

В среднем по стране цены на квартиры за июль-август выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В 23 регионах, по данным Сбербанка, цены на первичную недвижимость выросли более чем на 10% год к году. Наибольшее подорожание зафиксировано в Астраханской области, где 1 кв. м на первичном рынке в июле—августе стоил почти на 45% больше, чем годом ранее. Также в тройке по лидерам роста цен на новостройки оказались Иркутская и Томская области, где жилье на первичном рыке подорожало почти на 38 и 36% соответственно» — пишет издание.

Сбербанк связывает рост цен с прграммой льготной ипотеки, которая была введена как одна из мер господдержки во время пандемии.

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Руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг сказал, что действительно рост спроса на жилье после введения программы льготной ипотеки стал оказывать влияние на цены.

«Рост находится в пределах инфляции или немного превышает ее. Мы не исключаем, что в ряде регионов может быть опережающая динамика с учетом баланса спроса и предложения», — добавил Гольдберг.

Средний рост цен на 6% он назвал нормальной ситуацией на рынке, поскольку с учетом инфляции 3,5–4% рост в реальном выражении составляет около 2 п.п.

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