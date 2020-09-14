Из-за повышенного спроса на новостройки растет их цена. Виновата льготная ипотека?

Льготная ипотека по ставке 6,5% привела к росту цен на квартиры в новостройках. По данным Сбербанка, в Астраханской, Иркутской и Томской областях цены на первичной жилье за год выросли на треть.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на отчет Сбербанка «Рынок недвижимости в России в июле—августе: бурный рост активности вместо снижения».

В среднем по стране цены на квартиры за июль-август выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В 23 регионах, по данным Сбербанка, цены на первичную недвижимость выросли более чем на 10% год к году. Наибольшее подорожание зафиксировано в Астраханской области, где 1 кв. м на первичном рынке в июле—августе стоил почти на 45% больше, чем годом ранее. Также в тройке по лидерам роста цен на новостройки оказались Иркутская и Томская области, где жилье на первичном рыке подорожало почти на 38 и 36% соответственно» — пишет издание.

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Сбербанк связывает рост цен с прграммой льготной ипотеки, которая была введена как одна из мер господдержки во время пандемии.

Руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг сказал, что действительно рост спроса на жилье после введения программы льготной ипотеки стал оказывать влияние на цены.

«Рост находится в пределах инфляции или немного превышает ее. Мы не исключаем, что в ряде регионов может быть опережающая динамика с учетом баланса спроса и предложения», — добавил Гольдберг.

Средний рост цен на 6% он назвал нормальной ситуацией на рынке, поскольку с учетом инфляции 3,5–4% рост в реальном выражении составляет около 2 п.п.