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Готовится проект по переходу на электронные документы

Минэкономразвития внесло в Правительство законопроект, которым предлагается перевести деловой документооборот в электронный вид.

В МЭР отмечают, что это позволит сэкономить бизнесу миллиарды рублей.

Сейчас законодательством закреплено обязательное хранение многих документов в бумажном виде и установлены длительные сроки их хранения (до 75 лет). Это приводит к значительным затратам организаций.

Законопроектом планируется ввести базовое регулирование долговременного хранения документов в электронном виде, создание возможности конвертации электронного документа в другой формат при сохранении его юридической значимости.

Предлагаются следующие нововведения:

1. Появится возможность создания дубликатов документов на бумажном носителе в электронном виде и дубликатов электронных документов на материальном носителе с сохранением дубликатом юридической значимости исходного документа;

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2. Будет введена общая процедура создания дубликатов документов, при соблюдении которой юридическая значимость созданного документа будет равна исходному документу. При этом равнозначность обеспечивается путем соблюдения совокупности следующих условий:

а) создание дубликата лицом, ранее подписавшим исходный документ, аккредитованным лицом, или иными лицами, предусмотренными федеральным законом;

б) сохранение содержания и формы (визуального представления) исходного документа;

в) подписание дубликата усиленной электронной подписью или собственноручной подписью лица, позволяющей определить дату и время его подписания);

3. Предусматривается регулирование механизма конвертации электронных документов. Под этим подразумевается преобразование исходного электронного документа посредством изменения его формата с сохранением его содержания. Конвертированный документ является равнозначным исходному документу при соблюдении условий, установленных законопроектом.
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4. Устанавливаются требования к осуществлению предпринимательской деятельности по созданию и хранению электронных дубликатов документов, предусмотрена государственная аккредитация такой деятельности;

5. Устанавливаются общие требования к порядку хранения электронных документов. Предусматривается порядок передачи электронных дубликатов документов при ликвидации аккредитованного лица, оказывающего услуги по хранению электронных документов, призванный исключить возможность утери таких документов;

6. Предусматривается возможность сокращения срока хранения исходных бумажных документов при создании их электронных дубликатов. При соблюдении требований к изготовлению дубликата и его хранению срок может быть сокращен до одного года (иные сроки могут быть предусмотрены федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства России или нормативным актом Банка России).

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Нормы законопроекта будут распространяться на все юридически значимые документы, если иное не будет установлено иными нормативными правовыми актами. В том числе станет возможным хранение в электронном виде следующих документов:

  • Согласия на обработку персональных данных, отзыв таких согласий;
  • Документы бухгалтерского учета;
  • Документы, создаваемые кредитными организациями;
  • Согласия на получение рекламы;
  • Договоры о присоединении сетей электросвязи;
  • Аудиторские заключения и др.

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