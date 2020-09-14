Стимулирующие выплаты медикам и соцработникам продлили до 15 октября

Мишустин сообщил о продлении стимулирующих выплат медикам и соцработникам до 15 октября на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде, с перерасчетом на отпускные. Соответствующее постановление правительства подписано», — сказал он.

Премьер добавил, что подготовлено также постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам. Глава правительства напомнил, что на прошлом заседании кабмина было выделено почти 2 млрд рублей, которые пойдут на эти цели.

Также он напомнил об остающейся угрозе заражения коронавирусом.

«Надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания ОРВИ, гриппом. Поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких, для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. Прежде всего, носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию», — сказал премьер.

По материалам «ТАСС».