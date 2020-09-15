Утвержден новый порядок заполнения больничных листков

Минздрав утвердил новый порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, в том числе и электронных больничных. Приказ от 01.09.2020 № 925н зарегистрирован в Минюсте и опубликован.

Новый порядок более современный, в нем упоминяется такая новинка законодательства, как телемедецина. Кроме того, учтены проблемы, возникшие из-за коронавируса, например, выдача листков нетрудоспособности при обязательной изоляции.

Приказ Минздрава России от 29.06.2011 № 624, по которому сейчас оформляются больничные, утрачивает силу.

Ранее стало известно, что Минтруд хочет отменить бумажные больничные с 2022 года