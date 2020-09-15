Для бюджетных и автономных учреждений утвердили порядок составления финансово-хозяйственных планов

Минфин приказом от 17.08.2020 № 168н утвердил Порядок составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений.

Согласно документу план финансово-хозяйственной деятельности, а также иные документы и информация, предусмотренные Порядком, не содержащие сведения, составляющие государственную тайну, составляются и ведутся учреждением в ГИИС управления общественными финансами «Электронный бюджет» в форме электронных документов, подписываемых усиленной квалифицированной электронной подписью.

Приказ применяется при составлении и ведении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального бюджетного и автономного учреждения начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.