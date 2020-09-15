Средняя пенсия в 2021 году будет 17,4 тыс. рублей

В 2021 году бюджет ПФР составит 9,6 трлн рублей, из которых на выплату пенсий будет направлено 8,4 трлн рублей.

В 2021 году Пенсионный фонд обеспечит выплату пенсий для 43 млн человек.

Такие данные приводятся в проекте бюджета ПФР, который разработан Минтрудом.

Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3 %, а социальных пенсий — на уровне 2,6 %.

Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17443 рубля.

Всего на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы средства в сумме 7,8 трлн рублей, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 млрд рублей.