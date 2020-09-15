Авиаперевозчики хотят допуски на полеты в закрытые страны

Авиаперевозчики стали запрашивать допуски за рубеж, в том числе и в закрытые из-за коронавируса страны.
Росавиация анонсировала заседание межведомственной комиссии в Минтрансе, которая распределяет допуски для полетов за границу.
К примеру, чартерная AZUR air запросила допуски к регулярным рейсам из ряда городов РФ в Лондон, Каир, на Мальдивы. Авиакомпания Nordwind просит допуск к маршруту Калининград — Стамбул. Это — открытые направления.
В то же время Red Wings и «Азимут» просят допуски к регулярным рейсам из регионов в пока еще закрытый Азербайджан, NordStar, «Уральские авиалинии» и AZUR air — в Армению, «Россия», «ЮТэйр», «РусЛайн» — в Белоруссию. Также перевозчики претендуют на допуски в Германию, Грецию, Грузию, Израиль, Испанию, Италию, Казахстан, Кипр, Китай и целый ряд других пока не разрешенных к полетам стран. Несколько компаний запросили допуски и к чартерным рейсам: в Австрию, Болгарию, Венгрию, Доминикану, Испанию, Францию.
Заседание комиссии запланировано на 17 сентября.
По материалам «Интерфакс».