Игорный бизнес обяжут применять ККТ при выдаче фишек игрокам

Казино и залы игровых автоматов обяжут применять ККТ при выдаче обменных знаков (фишек и др.) клиентам. При этом надо будет обязательно указывать фамилии и паспортные данные (или ИНН) игроков.

Законопроект с поправками в закон 54-ФЗ был рассмотрен сегодня депутатами Госдумы во втором чтении.

В пояснительной записке к проекту говорится, что эти реквизиты нужны для корректного расчета НДФЛ. С 1 января 2020 года налог считается с разницы между доходом от выигрыша и денежными средствами, уплаченными участником азартных игр организаторам азартных игр в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения в течение налогового периода.

Закон будет принят в третьем чтении завтра.