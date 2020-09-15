Предложили ввести новый код в платежки, чтобы они заменили собой статотчетность

В ходе экспертного совещания на тему «Сокращение отчетности для бизнеса», организованное координационным центром Общероссийского народного фронта по восстановлению экономики было озвучено несколько предложений по ликвидации избыточной отчетности.

Например, как мы писали ранее, предложили отменить СЗВ-М, а срок для сдачи СЗВ-ТД — увеличить.

Кроме того, бизнес-омбудсмен в Мурманской области Елена Тихонова высказала идею избавления бизнеса от статотчетности.

Она предложила ввести кодировку по назначению платежа в банковских платежных поручениях и по этим кодам в автоматическом режиме «выгружать» в Росстат информацию, исключив статистическую отчетность.

Данное предложение поддержано экспертами и войдет в резолюцию, которая будет направлена в Правительство.