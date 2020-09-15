Правительству предложат отменить СЗВ-М и продлить срок сдачи СЗВ-ТД

Общероссийский народный фронт провел экспертное совещание «Сокращение отчетности для бизнеса», на котором были предложены эффективные способы упрощения форм отчетности и ее регулярности.

В частности, вопрос зашел об отчетности в ПФР, которой стало слишком много. Сведения из СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД зачастую дублируют друг друга.

Прозвучало предложение отменить СЗВ-М хотя бы в отношении лиц, работающих по трудовому договору, ведь сведения о них оперативно поступают в ПФР по форме СЗВ-ТД. Кроме того, срок сдачи формы СЗВ-ТД, который сейчас составляет всего 1 день (в случае приема/увольнения), предложили продлить хотя бы до 3 дней.

Эксперты отмечают, что даже по ТК есть 3 дня на оформление документов на прием.

Большинство компаний малого и микробизнеса на аутсорсинге за один день не успевают даже предоставить информацию.

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Кроме того, часто бывает, что сотрудник принят, а свой СНИЛС он пока не сообщил. Таким образом малому бизнесу тяжело придерживаться столь строгого срока в 1 день.

В ближайшее время в ОНФ намерены оформить предложения по снижению требований к отчетности и направить их в Правительство для включения в Общенациональный план по восстановлению экономики.

«В первую очередь их ждет от нас Минэкономразвития», — отметил директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

Напомним, недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов отправил в правительство предложение радикально сократить число форм отчетности.