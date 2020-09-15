Эксперимент по маркировке воды идет полным ходом

В эксперименте по маркировке бутилированной воды, который начался в России 1 апреля, активно включились 70 производителей.

Об этом сообщили представители Минсельхоза и «Честного знака» в ходе круглого стола, который прошел в Общественной палате.

«Проводится эксперимент, в рамках которого проверяем возможность нанесения средств идентификации на упакованную продукцию, все 100 % форм-факторов, чтобы понять и определить совместно с производителями во-первых, финансовую составляющую этого вопроса, проверяем нанесение кодов теми или иными способами — применяется маркировка различными способами: маркировка в типографии, этикеток, прямое нанесение. Все это зависит от огромного количества факторов, производственной и складской логистики предприятия», — рассказал руководитель товарной группы «Вода» Кирилл Волков.

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Представитель Минсельхоза добавил, что в настоящее время идет обсуждение интеграции системы маркировки и учета добываемой воды.

«В рамках эксперимента мы очень хотим и настаиваем на том, чтобы мы могли интегрировать источник происхождения сырья с производством готовой продукции. То есть нам необходимо интегрироваться с Министерством природных ресурсов, с их учетом объемов добытой воды — не только минеральной, но и природной, — которая потом уходит на реализацию в готовую продукцию», — сказал замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Владимир Скворцов.

Каждая товарная позиция имеет атрибутивный состав, который позволяет включить номера лицензий тех или иных скважин или товаров, свидетельства о регистрации, декларации на товары, позволяет в том числе комплексно отслеживать каждую единицу товара и каждый вид товара и донести до потребителя полную, исчерпывающую информацию о том, что он покупает и пьет.

Участие в эксперименте бесплатное, а на время эксперимента оборудование предоставляется оператором на безвозмездной основе.