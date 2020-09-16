В правила возврата переплаты по пенсионным страховым взносам внесли изменения

Госдума приняла закон, вносящимй изменения в порядок возврата страхователю излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Закон был подготовлен правительством потому, что Конституционный суд 31 октября 2019 года признал не соответствующим Конституции РФ ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на ОПС лишь в силу самого факта учета (разнесения) сведений о данных страховых взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

Конституционный суд обратил внимание на необходимость учитывать структуру тарифа страховых взносов (его солидарную и индивидуальную части) и то обстоятельство, наступил ли у конкретного застрахованного лица страховой случай, и приведет ли изменение сведений об учтенных на лицевом счете взносах к уменьшению пенсионного обеспечения.

Теперь по нормам НК не будет подлежать возврату сумма излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов на ОПС, если, по информации ПФР, соответствующая сумма учтена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате этой суммы назначена страховая пенсия.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 г.ода, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.