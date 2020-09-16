ФНС изменила формат кассовых чеков

Изменен перечень дополнительных реквизитов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию, сообщается на сайте налогового ведомства.

Эти корректировки внесены Приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, который отменил действие Приказа ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@.

В связи с изменениями, внесеннными в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ, был разработан новый формат фискального документа версии 1.2. Он соответствует нормам законодательства, которые регламентируют передачу данных при расчетах за маркированные товары в информационную систему маркировки через ОФД и, обязуют продавцов проверять достоверность кода маркировки с помощью ККТ. При этом контрольно-кассовая техника, поддерживающая предыдущие версии ФФД, может работать при обновлении фискального накопителя, работающего с версией 1.2.

📌 Реклама

Новый приказ утверждает и структуру четырех новых фискальных документов: запроса о коде маркировки, уведомления о реализации маркированного товара, ответа на запрос и квитанции на уведомление. Также была изменена структура фискальных документов «Отчет о регистрации» и «Отчет об изменении параметров регистрации». Поменялась и структура данных реквизита кассового чека «предмет расчета» (тег 1059): вместо тега 1162 «код товара» в него теперь входит совокупность тегов (1300 – 1309, 1320 – 1325).

Кроме того, в реквизиты кассового чека внесены следующие корректировки: