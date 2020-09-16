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Семьям с детьми хотят дать льготы по земельному налогу

В Госдуму внесен законопроект № 1021662-7, предусматривающий введение льгот по земельному налогу для семей с детьми.

Поправки в НК разработаны депутатами от «Справедливой России».

Суть нововведения:

1) Если земельный участок принадлежит родителям с одним или двумя детьми, предусмотреть налоговый вычет на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади. То есть налогом не облагать 6 соток, как это сейчас предусмотрено для пенсионеров и ряда других льготников.

2) Если в семье больше двух детей, то следует полностью освободить их от уплаты земельного налога.

Отметим, что Правительство уже выдало отрицательный отзыв на этот проект.

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