Минимальное пособие по безработице – 12 130, максимальное – 24 260 руб. Проект внесен в Думу

В Госдуму поступил законопроект № 1021643-7 с поправками в закон о занятости населения.
Авторы проекта, депутаты от «Справедливой России», предлагают установить следующий размер пособия по безработице:
- 12 130 рублей - размер минимальной величины пособия по безработице;
- 24 260 рублей - размер максимальной величины пособия по безработице.
Кроме того, проект предусматривает ежегодную индексацию пособия.
Вступление законопроекта в силу планируется со дня его официального опубликования. Таким образом всем гражданам, признанным безработными на день вступления настоящего законопроекта в силу, будут предоставлены вышеуказанные гарантии вне зависимости от даты признания указанных граждан безработными, говорится в пояснительной записке.