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Минимальное пособие по безработице – 12 130, максимальное – 24 260 руб. Проект внесен в Думу

В Госдуму поступил законопроект № 1021643-7 с поправками в закон о занятости населения.

Авторы проекта, депутаты от «Справедливой России», предлагают установить следующий размер пособия по безработице:

  • 12 130 рублей - размер минимальной величины пособия по безработице;
  • 24 260 рублей - размер максимальной величины пособия по безработице.

Кроме того, проект предусматривает ежегодную индексацию пособия.

Вступление законопроекта в силу планируется со дня его официального опубликования. Таким образом всем гражданам, признанным безработными на день вступления настоящего законопроекта в силу, будут предоставлены вышеуказанные гарантии вне зависимости от даты признания указанных граждан безработными, говорится в пояснительной записке.

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