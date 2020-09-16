Сайты предлагают признавать экстремистскими по заключению эксперта. Без суда

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий силовым структурам блокировать любой интернет-ресурс по подозрению в экстремизме без суда, основываясь на заключении эксперта.
С инициативой выступили Законодательное собрание Башкирии (Курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин («Единая Россия»).
В законопроекте расширяется перечень оснований для ризнания сайта экстремистским: В случае его принятия, к ним добавится:
«решение органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, принятое в соответствии с его компетенцией в отношении распространяемых посредством сети „Интернет“ материалов, содержащих в соответствии с заключением эксперта, данном в ходе оперативно-разыскной деятельности, признаки экстремистских материалов».Поправками предлагается наделить правоохранительные органы с правом ОРД направлять материалы о сайте в Роскомнадзор для включения в реестр заблокированных сайтов:
«Проект подготовлен на основе предложений правоохранительных органов, направлен на совершенствование механизма предотвращения и пресечения преступлений экстремистской и террористической направленности, устранение причин, препятствующих эффективному противодействию данным явлениям», — указывается в пояснительной записке.Правительство поправки оценило отрицательно, найдя противоречия с действующей редакцией ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
«Наряду с этим в настоящее время включение интернет-ресурсов, распространяющих информацию, распространение которой в РФ запрещено, осуществляется только на основании решения суда, что обеспечивает объективность и защиту конституционных прав граждан на свободное получение и распространение информации», — отмечается в правительственном отзыве.По материалам «ТАСС».