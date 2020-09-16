Бюджетные расходы из-за пандемии решили восполнить 20% акцизом на сигареты

Минфин решил восполнить «коронавирусные» потери бюджета повышением акцизов на табачную продукцию в 2021 году. И не на 4%, как планировалось, а сразу на 20.

Соответствующие поправки в НК были одобрены комиссией по законопроектной деятельности и будут рассмотрены правительством.

Действующая в данный момент редакция НК предусматривает повышение табачных акцизов в 2021 году на 4%.

В данный момент ставка акциза на сигареты — 1996 руб. за 1 тыс. штук — в следующем году должна была вырасти до 2045 руб., ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 руб. за штуку. В предложенных Минфином поправках в 2021 году ставка акциза определена уже в 2359 руб. и 60 руб. соответственно.

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Представитель ведомства объяснил столь резкий рост акциза восполнением бюджетных потерб из-за пандемии COVID-19.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — констатирует представитель Минфина.

Он также добавил, что в последующем повышение акциза будет стандартным, с учетом инфляции.

Табачные компании уже предупредили, что такие меры приведут к росту серой табачной продукции. Зато поправкам очень рады в Минздраве, считая, что удорожание табачной продукции приведет к сокращению числа курильщиков.

По материалам «РБК».