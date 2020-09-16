Маткапитал предлагают направлять на ремонт квартир

Общероссийский народный фронт разработал ряд предложений по введению новых мер поддержки семей с детьми. Одно из них касается расширения направлений для расходования маткапитала.

Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартир. Такое предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях пишут «Известия».

Инициатором введения такой меры стало общественное движение «Союз матерей». Кроме того, именно эта мера стала самой популярной в исследовании Общественной палаты. О ее востребованности сказали 46 % респондентов, при этом за приобретение на деньги маткапитала автомобиля высказались 44 %.