Прогнозируют рост «серых» зарплат на 30% по итогам этого года

По итогам 2020 года рост объема «серых» зарплат составит 30%. Такой прогноз дали в «Опоре России» и «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на указанные объединения.

В основе прогноза — данные ведомств, информация из социальных сетей, с сайтов, форумов и пр.

В прошлом году «серую» зарплату получали примерно 20 млн человек. Объем таких доходов, с которых не уплачиваются налоги и взносы, достигает 10 трлн руб. в год.

Примерно 25–30% населения страны работают в малых и средних компаниях (МСП), отметил председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. По его данным, до коронакризиса примерно 50% этих компаний платили зарплату в конвертах, теперь же на такие расчеты будут вынуждены перейти до 80% МСП. Фонд оплаты труда — это основные расходы предпринимателей, именно поэтому его в сложных ситуациях стараются урезать в первую очередь, добавил он.

Поступления НДФЛ в бюджетную систему в апреле снизились на 18,6%, а в мае — на 13,9% по сравнению с прошлым годом, сообщили ФНС. Однако с начала лета июня поступления растут: в июне на 2,8%, в июле — на 6,1%, в августе — на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.