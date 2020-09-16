ФНС утвердила новые формы для работы с налоговыми должниками

Опубликован приказ ФНС от 14.08.2020 № ЕД-7-8/583@, которым утверждены новые формы для работы с налоговыми должниками: о выявлении недоимки, требований об уплате (возврате) налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафов, процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер и взыскании задолженности по указанным платежам.

В частности, утверждены:

документ о выявлении недоимки у налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента);

требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов;

решение о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица) в банках, а также электронных денежных средств и еще 18 различных форм.

Ранее изданные приказы, утверждавшие подобные документы, признаны утратившими силу.

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня опубликования.