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ФНС утвердила новые формы для работы с налоговыми должниками

Опубликован приказ ФНС от 14.08.2020 № ЕД-7-8/583@, которым утверждены новые формы для работы с налоговыми должниками:  о выявлении недоимки, требований об уплате (возврате) налогов, сборов, страховых взносов, пени, штрафов, процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер и взыскании задолженности по указанным платежам.

В частности, утверждены:

  • документ о выявлении недоимки у налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента);
  • требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов;
  • решение о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица) в банках, а также электронных денежных средств и еще 18 различных форм.

Ранее изданные приказы, утверждавшие подобные документы, признаны утратившими силу.

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня опубликования.

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