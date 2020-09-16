Порядок ведения кассовых операций поменяют. Обособки освободят от кассовых книг

В Указание ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» внесут изменения.

Проект опубликован на федеральном портале.

Пропишут, что юрлицо и ИП могут вести кассовые операции с применением автоматических устройств, функционирующих в автоматическом режиме без участия работника.

Автоматические устройства, конструкция которых предусматривает прием и или выдачу денежных банкнот, должны иметь функцию распознавания на всей площади банкноты не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот.

Сейчас в указании говорится о 3-дневном сроке представления авансового отчета за полученные деньги. В новом варианте будет сказано, что этот срок устанавливается руководителем организации или ИП.

Также в новой версии Указания ЦБ изменили норму о кассовой книге в обособке.

В случае если обособленное подразделение не осуществляет хранение наличных денег и по окончании проведения кассовых операций сдает наличные деньги в кассу юрлица, кассовую книгу такому обособленному подразделению допускается не вести.