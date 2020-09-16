Хотят выделить 42,6 млн рублей на борьбу с воронами, сидящими на крыше здания правительства

Правительство намерено выделить 42,6 млн рублей на борьбу с воронами, которые облюбовали крышу здания правительства.

Деньги хотят выделить двумя равными долями на 2021 и 2022 годы, по 21,3 млн.

Как сказано в проекте бюджета на эти годы, деньги выделят на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».

Как именно будут избавляться от ворон, в документе не уточняется.

Председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер расказала, что лучшим вариантом для отпугивания ворон является привлечение их естественных природных врагов — соколов и ястребов.

«Если они собираются нанять сокольников, то это отличный вариант. Если эти деньги пойдут на какой-то разумный метод отпугивания ворон, а не их истребления, то это благоразумное решение», — заявила эксперт.

Правда, если их истреблять, неужели их нишу не займут другие вороны? Или другие птицы?

Интересно, кого бы там ни решили нанять, этим исполнителям понадобятся некие допуски? Здание правительства все-таки режимный охраняемый объект. А ведь могли бы пригласить кроухантеров-любителей, те бы все бесплатно сделали.

По материалам «РБК».