Туристический кэшбек дадут даже за 2-дневные поездки любой стоимости

ananasik-s Действительно, есть такие случаи - забыла о них за ненадобно... ФНС изменила формат кассовых чеков

Arhimed0 Ну так его ещё и содержать нужно!Ну а то что в ноябре-декабр... Минфин успокоил владельцев домашних животных: вводить налог ...