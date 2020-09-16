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Туристический кэшбек дадут даже за 2-дневные поездки любой стоимости

Сегодня на федеральном портале опубликован проект поправок в Постановление Правительства от 10.08.2020 № 1200, которое регламентирует программу туристического кэшбека.

Предусматривается следующие изменения:

  • сокращение периода проживания в средстве размещения до 2 ночей, что позволит учесть поездки выходного дня;
  • снятие ограничения по минимальной стоимости туристской услуги;
  • увеличение максимального размера выплаты с 15 до 50 тыс. рублей за одну туристскую услугу;
  • включение в Программу санаторно-курортных организаций, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, и организаций отдыха детей и их оздоровления, а также владельцев агрегаторов.

Также проектом постановления закреплено право Ростуризма по установлению срока исполнения туристской услуги (начало и окончание), что позволит оперативно управлять предложениями туроператоров и средств размещения в периоды низкого и высокого спроса.

Напомним, чтобы получить возврат, нужно оплатить тур картой «Мир».

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